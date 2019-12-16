Ястремська визнана найкращою тенісисткою 2019 року в Україні

Федерація тенісу України підбила підсумки тенісного сезону 2019 року.

Переможці щорічних номінацій були оголошені у святковій атмосфері під час традиційного передноворічного Гала-вечора. Про це повідомляє Федерація тенісу України у Facebook.

Найкращими цього року були визнані Даяна Ястремська - у номінації “Гравець року” і Дар’я Снігур - у номінації “Юніор року”.

Нагадаємо, в сезоні, що завершився, друга “ракетка” України Даяна Ястремська виграла 2 титули WTA і досягла 22-го місця світової класифікації.

17-річна українська тенісистка Дар’я Снігур встановила особистий рекорд в світовій класифікації. Вихід у фінал на турнірі ITF із призовим фондом 100 тисяч доларів у Дубаї дозволив їй поліпшити своє становище в оновленому 16 грудня рейтингу WTA аж на 91 позицію і посісти 237 місце.

Фото: btu.org.ua