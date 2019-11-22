Ястремську номіновано на премію WTA у категорії "Новачок року"

Друга "ракетка" України 19-річна Даяна Ястремська потрапила до числа номінанток на тенісну премію WTA Player Awards у категорії "Новачок року".

Сереб претенденток також канадійка Б'янка Андрееску, американка Корі Гауфф, чешка Кароліна Мухова, польська тенісистка Іга Швйонтек та Олена Рибакіна з Казахстану, повідомляє Тенісний портал України.

У сезоні, що завершився, Ястремська виграла 2 титули WTA і досягла 22-го місця світової класифікації.

На звання у категорії "Гравець року" претендують австралійка Ешлі Барті, Андреєску, румунка Симона Халеп, японка Наомі Осака і Кароліна Плішкова з Чехії.

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Як інформувало агентство, 21 листопада Ястремська оголосила, що в сезоні-2020 співпрацюватиме з відомим тренером Сашею Бажиним.