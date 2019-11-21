Друга “ракетка” України Даяна Ястремська оголосила про початок співпраці з новим тренером.

Ним став екснаставник Каролін Возняцкі, Наомі Осаки і Вікторії Азаренко німецький фахівець Саша Бажин (Sascha Bajin), повідомляє БТУ.

Раніше Саша Бажин також був спаринг-партнером Серени Вільямс, а 2019 року встиг попрацювати з Христиною Младеновіч. За підсумками сезону-2018 35-річний німецький фахівець став володарем призу "Тренер року" від Жіночої тенісної асоціації (WTA).

“Я дуже рада поділитися з вами новиною про те, що у сезон 2020 я входжу з новим тренером, Сашою Бажином. Мені дуже приємно, і я дуже рада почати наше співробітництво, це буде дуже цікава і вражаюча робота. Я впевнена, що він допоможе мені домогтися виконання моїх амбіцій. Дуже жду початку нашої предсезонної підготовки, і впевнена, що у нас все вийде”, - написала Ястремська у Facebook.

Нагадаємо, в кінці вересня Даяна Ястремська завершила співпрацю з бельгійцем Олів'є Женомом і на турнірі в Пекіні працювала разом з ізраїльським фахівцем Яном Похтером. На останньому турнірі сезону в Чжухаї разом із нею була російська екстенісистка і тренер Олександра Караваєва.

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2019 року Ястремська стала чемпіонкою двох турнірів WTA International - в Хуахіні і Страсбурзі, а на початку листопада оновила особистий рекорд у світовому рейтингу - піднялася на 22 місце.