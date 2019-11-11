Завацька та Снігур поліпшили позиції в рейтингу WTA

11 листопада опубліковано оновлений рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Талановиті українки Катаріна Завацька і Дар'я Снігур встановили нові персональні рекорди, повідомляє Укрінформ.

19-річна уродженка Луцька Завацька піднялася на три позиції і посідає 107-ме місце у світовій класифікації. 17-річна киянка Снігур йде 311-ю (+13).

Лідери українського жіночого тенісу Еліна Світоліна і Даяна Ястремська, як і раніше, йдуть 6-ю та 22-ю відповідно.

Третя "ракетка" України Леся Цуренко опустилася на 72-е місце (-2), а четверта Катерина Козлова піднялася на 87-ме.

22-річна уродженка Нової Каховка Ангеліна Калініна, яка минулого тижня дійшла до фіналу турніру ITF у Лас-Вегасі, піднялася на 161-у сходинку (+20).

На фото: Катаріна Завацька.