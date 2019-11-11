Калініна програла у фіналі турніру ITF у Лас-Вегасі

Українці Ангеліні Калініній не вдалося виграти турнір Міжнародної федерації тенісу (ITF) Henderson Tennis Open у Лас-Вегасі (США) з призовим фондом $60 тис.

У фіналі змагань у штаті Невада 22-річна Калініна з Нової Каховки (№181 світового рейтингу) у трьох сетах поступилася японці Майо Хібі (№214) - 2:6, 7:5, 2:6, повідомляє Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 2 години 40 хвилин.

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Для Калініної це був третій фінал на турнірах з призовим фондом понад $50 тис. У 2015 році Ангеліна поступилася у фіналі 50-тисячника в Сакраменто, а торік програла у вирішальному матчі 80-тисячника в Шарлоттсвіллі.