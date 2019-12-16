Дар’я Снігур установила особистий рекорд у рейтингу WTA
Вихід у фінал на турнірі ITF із призовим фондом 100 тисяч доларів у Дубаї дозволив Дар’ї Снігур поліпшити своє становище в рейтингу WTA аж на 91 позицію і посісти 237 місце. Про це повідомляє БТУ.
Для 17-річної української тенісистки цей показник є дебютним у топ-250 світової класифікації. Тепер у числі 250 кращих тенісисток WTA-туру знаходяться 8 українок.
Трійку кращих тенісисток України, як і раніше, складають Еліна Світоліна — номер 6 в рейтитнгу WTA, Дар’я Ястремська — 22, Леся Цуренко — 72. До топ-100 також входить і Катерина Козлова — 91 місце.
UKR🇺🇦 - Singles🚺 - TOP10🎾 (16/12/2019)— Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) 16 грудня 2019 р.
6.@ElinaSvitolina
22.@D_Yastremska
72.@LTsurenko
91.#Kozlova ⬆️1
107.#Zavatska
154.@marta_kostyuk ⬇️1
162.#Kalinina
237.#Snigur ⬆️91 (C-H🔥)
280.#Lopatetska ⬇️1
299.#Chernyshova ⬇️1
Як повідомлялося, українська тенісистка Дар’я Снігур програла румунці Ані Богдан (1:6, 2:6) фінальний матч турніру ITF у Дубаї (ОАЕ).
Відео кращих моментів матчу:
У півфіналі Дар'я Снігур обіграла першу сіяну Кристину Младенович.