Дар’я Снігур установила особистий рекорд у рейтингу WTA

17-річна українська тенісистка Дар’я Снігур починає тиждень з особистим рекордом в світовій класифікації.

Вихід у фінал на турнірі ITF із призовим фондом 100 тисяч доларів у Дубаї дозволив Дар’ї Снігур поліпшити своє становище в рейтингу WTA аж на 91 позицію і посісти 237 місце. Про це повідомляє БТУ.

Для 17-річної української тенісистки цей показник є дебютним у топ-250 світової класифікації. Тепер у числі 250 кращих тенісисток WTA-туру знаходяться 8 українок.

Трійку кращих тенісисток України, як і раніше, складають Еліна Світоліна — номер 6 в рейтитнгу WTA, Дар’я Ястремська — 22, Леся Цуренко — 72. До топ-100 також входить і Катерина Козлова — 91 місце.

Як повідомлялося, українська тенісистка Дар’я Снігур програла румунці Ані Богдан (1:6, 2:6) фінальний матч турніру ITF у Дубаї (ОАЕ).

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Відео кращих моментів матчу:

У півфіналі Дар'я Снігур обіграла першу сіяну Кристину Младенович.