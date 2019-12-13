Дар'я Снігур пробилася у фінал 100-тисячника ITF у Дубаї
Укрінформ
Українська тенісистка Дар’я Снігур пробилася у фінал турніру ITF у Дубаї (ОАЕ) з призовим фондом 100 тисяч доларів.
У півфіналі 17-річна киянка перемогла чемпіонку Ролан Гаррос французьку тенісистку Христину Младенович (№38 WTA), повідомляє БТУ.
Поєдинок Дар’я Снігур (Україна, Q) - Христина Младенович (Франція, 1) завершився з рахунком 6:3, 7:6 (6).
Сьогоднішня перемога стала для української тенісистки дебютною в матчах із суперницями з топ-50 світового рейтингу.
У фінальному матчі Дар’я Снігур зіграє проти румунської тенісистки Ани Богдан (№121 WTA). Українка побореться за п'ятий професіональний титул і найбільший в кар'єрі.
Фото: Al Habtoor Tennis Challenge