Дар’я Снігур пробилися до 1/2 фіналу турніру ITF у Дубаї

Українська тенісистка Дар’я Снігур виграла п'ятий матч поспіль на турнірі в Дубаї (ОАЕ) і вперше в кар’єрі зіграє у півфіналі 100-тисячника ITF.

Поєдинок Дар’я Снігур (Україна, Q) - Магдалена Френх (Польща, Q) 1/4 фіналу турніру Al Habtoor Tennis Challenge із призовим фондом 100 тисяч доларів завершився з рахунком 6:4, 6:4. Про це повідомляє БТУ.

Матч тривав 1 годину 15 хвилин. У кожному з сетів українська тенісистка поступалася своїй суперниці з рахунком 2:3, після чого виграла чотири з наступних п'яти геймів. 17-річна киянка жодного разу не подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки, реалізувала 6 із 12 брейк-поїнтів і програла 4 гейми на власній подачі.

Для Снігур це був дебютний чвертьфінал на турнірі з таким призовим фондом. Учора вона вперше здобула перемогу над суперницею з топ-100 рейтингу.

У півфіналі українка зустрінеться з переможницею матчу між лідером посіву Крістіною Младенович з Франції та п’ятою сіяною іспанкою Сарою Соррібес-Тормо.