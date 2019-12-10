Дар’я Снігур здобула першу перемогу на 100-тисячнику ITF

Українська тенісистка Дар’я Снігур здобула першу перемогу на турнірах ITF із призовим фондом 100 тисяч доларів.

Поєдинок Дар’я Снігур (Україна, Q) - Яніна Вікмаєр (Бельгія) першого кола турніру Al Habtoor Tennis Challenge у Дубаї (ОАЕ) тривав 1 годину і завершився з рахунком 6:4, 6:1. Про це повідомляє БТУ.

Це перша перемога 17-річної киянки на турнірах ITF із призовим фондом 100 тисяч доларів. У листопаді на турнірі в Шеньчжені Дар’я Снігур програла в першому колі основної сітки лідеру посіву.

Її наступною суперницею стане восьма сіяна Анастасія Потапова з Росії, яка пройшла до другого кола на відмові Ангеліни Калініної.

Читайте також: Калініна не змогла дограти стартовий матч на турнірі ITF у Дубаї

Також сьогодні на турнірі ITF World Tennis Tour, який триватиме в Дубаї до 15 грудня, свій матч відіграла Анастасія Шошина. Українка програла на старті змагань в основній сітці Барбарі Хаас (Австрія) з рахунком 4:6, 6:7 (5).