Калініна не змогла дограти стартовий матч на турнірі ITF у Дубаї

Українська тенісистка Ангеліна Калініна не змогла дограти матч першого кола турніру ITF у Дубаї (ОАЕ).

Поєдинок Ангеліна Калініна - Анастасія Потапова (Росія, 8) завершився відмовою української тенісистки при рахунку 6:7 (4). Про це повідомляє БТУ.

Калініна провела на корті трохи більше години. Їй вдалося зробити перший брейк у дев'ятому геймі і вийти вперед з рахунком 5:4, а потім і повести - 6:5, але скористатися перевагою вона не зуміла.

Турнір Al Habtoor Tennis Challenge (ITF World Tennis Tour) із призовим фондом 100 тис. доларів триватиме в Дубаї до 15 грудня. В основній сітці також виступають українки Анастасія Шошина і Дар’я Снігур.