Шошина і Снігур пройшли кваліфікацію 100-тисячника ITF у Дубаї

Українські тенісистки Анастасія Шошина і Дар’я Снігур успішно подолали кваліфікацію і зіграють в основній сітці турніру ITF - Al Habtoor Tennis Challenge із призовим фондом 100 тис. доларів у Дубаї (ОАЕ).

Анастасія Шошина у другому колі кваліфікації перемогла Вікторію Кан із Росії з рахунком 4:6, 6:2, 10:3, а раніше цього ж дня Дар’я Снігур впоралася зі співвітчизницею Катериною Бондаренко - 1:6, 6:3, 10:6. Про це повідомляє БТУ.

Анастасія Шошина вперше виступить в основній сітці турніру ITF із призовим фондом 100 тис. доларів. До цього найбільшим турніром ITF для 22-річної харків'янки був 80-тисячник у Пуатьє - у жовтні вона дійшла до другого кола. Її першою суперницею в основі турніру в Дубаї стане представниця Австрії Барбара Хаас (№152 WTA).

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17-річна киянка Дар’я Снігур вдруге зіграє в основній сітці 100-тисячника ITF. Місяць тому вона успішно пройшла кваліфікацію на турнірі в Шеньчжені, але програла в першому колі основи. У першому колі турніру в Дубаї Снігур зіграє проти Яніни Вікмаєр (№151 WTA) з Бельгії.