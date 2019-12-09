Українка Шошина вийшла у фінал кваліфікації турніру ITF у Дубаї

Українська тенісистка Анастасія Шошина вийшла у фінал кваліфікації турніру ITF W100 в Дубаї (ОАЕ).

Поєдинок Анастасія Шошина (Україна) - Анастасія Комардіна (Росія, 8) першого кола кваліфікаційних змагань у Дубаї завершився з рахунком 6:3, 6:7 (3), 10:8. Про це повідомляє БТУ.

Матч тривав близько 2,5 години.

У фінальному раунді відбору турніру Al Habtoor Tennis Challenge із призовим фодном 100 тис. доларів суперницею 22-річної харків'янки стане десята сіяна Вікторія Кан із Росії.

Раніше у фінал кваліфікації тенісного турніру в Дубаї вийшли Катерина Бондаренко і Дар’я Снігур.

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Тенісний турнір у Дубаї триватиме до 15 грудня.