Снігур посіла друге місце в юніорському рейтингу ITF

Українська тенісистка Дар’я Снігур встановила особистий рекорд в рейтингу серед гравців до 18 років.

Дар’я Снігур, яка минулого тижня стала фіналісткою юніорського Підсумкового турніру в Ченду, піднялася на дві позиції в рейтингу ITF Junior і посіла 2 місце. Про це повідомляє БТУ.

Першою стала французька тенісистка Діана Паррі.

Цей результат є найкращим в кар’єрі 17-річної киянки. Востаннє вона завершувала сезон у топ-10 2017 року. Тоді Марта Костюк виграла Підсумковий "Мастерс" сезону і піднялася на другу позицію в рейтингу.

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Нагадаємо, в нинішньому сезоні Дар’я Снігур зіграла на шести юніорських турнірах: в Траралгоні (третє коло), Australian Open (1/2 фіналу), у Ролан Гаррос (1/4 фіналу), а в липні виграла титули в Рохемптоні й на Вімблдоні.

Фото: ФТУ