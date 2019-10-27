Снігур поступилася у фіналі підсумкового турніру ITF Junior Finals

17-річній українці Дар'ї Снігур не вдалося виграти юніорський Підсумковий турнір-2019 Міжнародної федерації тенісу (ITF) World Tennis Tour Junior Finals в Ченду (Китай).

У вирішальному матчі Снігур поступилася лідеру юніорського рейтингу Діані Паррі з Франції - 1:6, 3:6, повідомляє Укрінформ.

У другому сеті киянка вела з рахунком 3:0, після чого програла шість геймів поспіль.

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Снігур стала другою представницею України, яка зіграла у фіналі юніорського Підсумкового турніру. У 2017 році Марта Костюк виграла титул в Ченду.

Як інформувало агентство, нинішнього сезону Дар'я Снігур виграла юніорський Вімблдонський турнір.