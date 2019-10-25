Марченко зачохлив ракетку у чвертьфіналі турніру АТР серії Challenger у Франції

Український тенісист Ілля Марченко достроково завершив виступ на турнірі ATP серії Challenger у Бресті (Франція) із призовим фондом 92,4 тис євро.

У чвертьфіналі змагань Марченко (№272 рейтингу АТР) поступився посіяному під 9-м номером словаку Норберту Гомбошу (119) - 4:6, 2:6, повідомляє Укрінформ.

Тенісисти провели на корті майже 1,5 години. Загальний рахунок особистих зустрічей суперників став 3:1 на користь словака.

За вихід у фінал турніру Гомбош зустрінеться з переможцем французького протистояння Юго Юмбер (63) - Антуан Оанг (108).