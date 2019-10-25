Завацька вийшла до півфіналу 100-тисячника ITF в Угорщині
Укрінформ
Українська тенісистка Катаріна Завацька (№117 WTA) перемогла словенку Катю Юван (127) в 1/4 фіналу турніру ITF Kiskút Open у Секешфехерварі (Угорщина) із призовим фондом 100 тис дол.
19-річна урожденка Луцька обіграла суперницю з рахунком 6:1, 6:4, повідомляє Укрінформ.
Тенісистки провели на корті 1 годину 19 хвилин.
У півфіналі опоненткою Катаріни буде переможниця пари Данка Ковінич (Чорногорія, 108) - Тамара Корпач (Німеччина, 124).