Марченко зіграє зі словаком Гомбошем у чвертьфіналі турніру АТР у Франції

Український тенісист Ілля Марченко проведе у п'ятницю, 25 жовтня, матч 1/4 фіналу турніру ATP Challenger Tour Open Brest Credit Agricole у Бресті (Франція) із призовим фондом 92 тис 40 євро.

Українець (№272 АТР) зустрінеться зі словаком Норбертом Гомбошем (119), який посіяний під 9-м номером, повідомляє Укрінформ.

До цього поєдинку загальний рахунок особистих зустрічей 2:1 на користь словацького тенісиста.

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За крок до чвертьфіналу Марченко за 1 годину 48 хвилин переміг хорвата Ніно Сердарушича - 6:4, 7:6 (7:4).