Марченко переміг Фаббіано на тенісному турнірі у Франції
Укрінформ
Український тенісист Ілля Марченко вийшов у середу до третього раунду турніру ATP Challenger Tour Open Brest Credit Agricole у місті Брест (Франція) із призовим фондом 92 тис 40 євро.
У матчі другого раунду Марченко (№272 АТР) зумів перемогти третього сіяного гравця турніру Томаса Фаббіано (111) з Італії.- 6:4, 6:4, повідомляє Укрінформ.
Зустріч на корті тривала рівно півтори години.
У третьому колі Ілля зустрінеться з хорватом Ніно Сердарушичем.