Українка Завацька вийшла до другого кола 100-тисячника ITF в Угорщині

Українська тенісистка Катаріна Завацька успішно подолала стартовий бар'єр турніру ITF Kiskút Open у Секешфехерварі (Угорщина) із призовим фондом 100 тис дол.

У матчі першого раунду 19-річна уродженка Луцька (№117 WTA) обіграла Фанні Столар з Угорщини (321) - 6:4, 6:2, повідомляє Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 28 хвилин.

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Наступна опонентка Катаріни визначиться у поєдинку між Маєю Хвалиньською (216) з Польщі та Іриною Марією Баре (168) з Румунії.