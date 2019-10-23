Світоліна випробувала новий корт у Шеньчжені
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Укрінформ
Перша “ракетка” України Еліна Світоліна та інші учасниці Підсумкового турніру провели свої перші тренування в Шеньчжені (Китай).
Тенісистки протестували новий корт в Шеньчжені, де 27 жовтня — 3 листопада проходитиме WTA Finals-2019.
Свої перші тренування на Підсумковому турнірі Жіночої тенісної асоціації вже встигли провести Еліна Світоліна, Сімона Халеп, Петра Квітова, Кароліна Плішкова та Ешлі Барті.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна змогла увійти до вісімки кращих тенісисток світу, які зіграють на WTA Finals-2019. Вона є чинною чемпіонкою WTA Finals - це найбільший трофей в кар'єрі української тенісистки.
Фото: instagram/elisvitolina