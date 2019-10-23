Світоліна випробувала новий корт у Шеньчжені

Перша “ракетка” України Еліна Світоліна та інші учасниці Підсумкового турніру провели свої перші тренування в Шеньчжені (Китай).

Тенісистки протестували новий корт в Шеньчжені, де 27 жовтня — 3 листопада проходитиме WTA Finals-2019.

Свої перші тренування на Підсумковому турнірі Жіночої тенісної асоціації вже встигли провести Еліна Світоліна, Сімона Халеп, Петра Квітова, Кароліна Плішкова та Ешлі Барті.

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Нагадаємо, що Еліна Світоліна змогла увійти до вісімки кращих тенісисток світу, які зіграють на WTA Finals-2019. Вона є чинною чемпіонкою WTA Finals - це найбільший трофей в кар'єрі української тенісистки.

Фото: instagram/elisvitolina