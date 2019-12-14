Українка Снігур програла фінал турніру ITF в Дубаї

17-річна українська тенісистка без шансів поступилася румунці Богдан.

Українська тенісистка Дар’я Снігур програла румунці Ані Богдан (1:6, 2:6) у вирішальному матчі турніру ITF в Дубаї, повідомляє Укрінформ.

Румунська тенісистка обіграла Снігур за годину і 2 хвилини, дозволивши чинній чемпіонці юніорського Вімблдону виграти тільки три гейми за матч.

Снігур вчетверте в нинішньому році вийшла в фінал турнірів ITF і вперше програла. Раніше вона брала головні трофеї змагань в єгипетському Шарм-ем-Шейху, японській Касіві і ізраїльській Кирьят-Шмоні.

Перемога у фіналі могла гарантувати Снігур участь в кваліфікації Australian Open. Вихід у фінал цих престижних змагань дозволив їй поліпшити свій персональний рекорд в рейтингу WTA - піднятися на 237-у позицію. Снігур все ще зберігає шанси на участь в кваліфікації першого в сезоні турніру Grand Slam.

Нагадаємо, що в півфіналі турніру Снігур обіграла першу сіяну в Дубаї Кристину Младенович.