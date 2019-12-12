Удар Світоліної претендує на звання кращого у WTA-турі 2019 року

Жіноча тенісна асоціація (WTA) розпочала голосування за кращий удар в турі сезону-2019.

До підсумкового голосування року в номінації “Кращий удар” потрапив різаний удар першої “ракетки” України Еліни Світоліної в матчі проти Сімони Халеп на Підсумковому турнірі WTA, який став найкращим ударом жовтня. Про це повідомляє БТУ.

Крім Світоліної до номінації в одній з двох груп також потрапили удари Каролін Возняцкі, Патричії Марії Циг, Коко Вандевей/Бетані Маттек-Сендс і Моніки Пуїг.

У групі А змагаються Сє Шувей, Сімона Халеп, Кірстен Фліпкенс та Іга Свьонтек. Два лідери за кількістю голосів у кожній з груп вийдуть до фінального голосування.