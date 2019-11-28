Удар Світоліної уболівальники визнали кращим у жовтні - WTA

Удар першої “ракетки” України Еліни Світоліної визнаний кращим у жовтні за результатами голосування, організованого Жіночою тенісною асоціацією (WTA).

Кращим hot shot у жовтні уболівальники визнали удар Еліни Світоліної на Підсумковому турнірі WTA в Шеньчжені, який вона виконала в матчі проти румунки Сімони Халеп.

Як повідомляє "Тенісний портал України", цим різаним ударом українка здивувала не лише глядачів, а й свою суперницю. За словами Світоліної, такі удари вона часто виконувала в дитинстві, її тренер не схвалював їх. Але в матчі проти Халеп, він з'явився, тому що "потрібно було щось вигадувати, імпровізувати".

Друге місце посів удар білоруської тенісистки Аріни Соболенко, третє — другої “ракетки” України Даяни Ястремської.

Як повідомлялося, перша і друга “ракетки” України Еліна Світоліна (№6 рейтингу WTA) і Даяна Ястремська (№22) розпочнуть сезон-2020 на турнірі WTA Premier у Брісбені (Австралія), який стартує 6 січня.

Фото: Jimmie48 Photography