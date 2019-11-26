Світоліна і Ястремська розпочнуть сезон-2020 у Брісбені

Став відомий заявочний список на турнір WTA Premier в Австралії, який стартує 6 січня 2020 року.

У Брісбені планують зіграти перша і друга “ракетки” України Еліна Світоліна (№6 рейтингу WTA) і Даяна Ястремська (№22), повідомляє БТУ. Всього до заявочного списку турніру в Австралії увійшли 5 представниць першої десятки рейтингу WTA, в тому числі його лідер Ешлі Барті, Кароліна Плішкова (№2) і третя “ракетка” світу Наомі Осака. Читайте також: Переможцями першої програми Фонду Світоліної в Україні стали 4 юних тенісистів Також організатори Brisbane International назвали першу володарку wild card. Нею стала Вінус Вільямс (№53).