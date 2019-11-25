Переможцями першої програми Фонду Світоліної в Україні стали 4 юних тенісистів

За підсумками першого тенісного табору, який організував Фонд Еліни Світоліної в Україні, було обрано чотирьох переможців.

Переможцями першої програми Фонду Еліни Світоліної в Україні стали: Анастасія Чернякова (Кам'янське), Єлизавета Котляр (Дніпро), Максим Калабішка (Івано-Франківськ) та Олександр Височенко (Нова Каховка). Про це повідомляє БТУ.

Як повідомлялося, відкриття благодійного фонду Еліни Світоліної "Elina Svitolina Foundation" відбулося 18 березня у Далласі (США). 90% проектів цього фонду реалізовуватимуться в Україні.

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Перша “ракетка” України цьогоріч дійшла до фіналу на Підсумковому турнірі в Шеньчжені (Китай) і третій рік поспіль завершує сезон у топ-10 світового рейтингу. Еліна Світоліна посіла 6 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).