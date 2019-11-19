Світоліна планує зробити теніс доступним для дітей з усіх куточків України

Перша “ракетка” України Еліна Світоліна поділилася своїми планами на майбутнє.

Еліна Світоліна в інтерв’ю Tochka.net, зокрема, зазначила, що планує приділити увагу розвитку дитячого спорту і зробити теніс доступним для дітей з усіх куточків України.

“Я вважаю, що дуже важливо приділяти увагу дитячому спорту. В Україні так багато юних талантів, які потребують підтримки і розвитку. Необхідно також звернути належну увагу на розвиток сучасної спортивної інфраструктури. Всіма цими питаннями займатиметься Фонд Еліни Світоліної, який я заснувала.

Ми плануємо відкривати навчальні програми для дітей, призначати стипендії для юних тенісистів і підтримувати їх на міжнародних змаганнях. Мені дуже хочеться зробити теніс доступним для дітей з усіх куточків України, а не лише з великих міст. Крім того, ми збираємося організовувати дитячі спортивні табори (один з них вже успішно стартував у Києві)”, - зазначила Світоліна.

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Нагадаємо, Еліна Світоліна цьогоріч дійшла до фіналу на Підсумковому турнірі в Шеньчжені (Китай) і третій рік поспіль завершує сезон у топ-10 світового рейтингу. В оновленому 4 листопада рейтингу WTA, який вважається офіційним рейтингом на кінець сезону, Еліна Світоліна посіла 6 місце.

Як повідомляв Укрінформ, відкриття благодійного фонду Еліни Світоліної "Elina Svitolina Foundation" відбулося 18 березня у Далласі (США). 90% проектів цього фонду реалізовуватимуться в Україні.