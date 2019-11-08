Світоліна вперше виступить на тенісному турнірі в Мексиці

Перша ракетка “України” Еліна Світоліна вперше у своїй кар’єрі виступить на хардовому турнірі WTA серії International у Монтерреї (Мексика).

Про це повідомляє БТУ з посиланням на пресслужбу турніру Abierto GNP Seguros.

Чемпіонат у Мексиці, в якому шоста “ракетка” світу 25-річна українська тенісистка ще жодного разу не виступала, пройде в Монтерреї 2 — 8 березня 2020 року.

CONFIRMADA para el #AbiertoGNPSeguros2020: @ElinaSvitolina /// Tenista ucraniana de 25 años, número 6 del mundo con 13 títulos WTA en singles. pic.twitter.com/mvWkuGY6VM — Abierto GNP Seguros (@Abierto_GNP) 7 листопада 2019 р.

Останні два сезони переможницею турніру в Монтерреї ставала іспанка Гарбінє Мугуруса. До топ-5 посіву 2019 року також увійшли Анжелік Кербер (Німеччина), Гарбінє Мугуруса (Іспанія), Анастасія Павлюченкова (Росія), Елісон Ріск (США) і Вікторія Азаренко (Білорусь), яка підтвердила свою участь і 2020 року.

Фото: Getty Images