Світоліна вперше виступить на тенісному турнірі в Мексиці

Світоліна вперше виступить на тенісному турнірі в Мексиці

Укрінформ
Перша ракетка “України” Еліна Світоліна вперше у своїй кар’єрі виступить на хардовому турнірі WTA серії International у Монтерреї (Мексика).

Про це повідомляє БТУ з посиланням на пресслужбу турніру Abierto GNP Seguros.

Чемпіонат у Мексиці, в якому шоста “ракетка” світу 25-річна українська тенісистка ще жодного разу не виступала, пройде в Монтерреї 2 — 8 березня 2020 року.

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Останні два сезони переможницею турніру в Монтерреї ставала іспанка Гарбінє Мугуруса. До топ-5 посіву 2019 року також увійшли Анжелік Кербер (Німеччина), Гарбінє Мугуруса (Іспанія), Анастасія Павлюченкова (Росія), Елісон Ріск (США) і Вікторія Азаренко (Білорусь), яка підтвердила свою участь і 2020 року.

Фото: Getty Images

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