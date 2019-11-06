Два удари Еліни Світоліної потрапили до ТОП-8 кращих на WTA Finals
До топ-8 "hot shots" на Підсумковому турнірі WTA увійшли удари першої “ракетки” України у стартовому матчі проти Кароліни Плішкової та у фінальній зустрічі з Ешлі Барті. Про це повідомляє БТУ.
Відео топ-8 ударів на WTA Finals:
Нагадаємо, перша “ракетка” України Еліна Світоліна цьогоріч дійшла до фіналу на Підсумковому турнірі в Шеньчжені (Китай) і третій рік поспіль завершує сезон у топ-10 світового рейтингу. В оновленому 4 листопада рейтингу WTA, який вважатиметься офіційним рейтингом на кінець сезону, Еліна Світоліна посіла 6 місце.
Також Світоліна 2019 року потрапила до топ-20 рейтингу гравців WTA-туру, які виконали найбільшу кількість подач на виліт (ейсів), і заробила рекордні для себе призові - понад 6 млн доларів.
Фото: instagram/hublot