Два удари Еліни Світоліної потрапили до ТОП-8 кращих на WTA Finals

Жіноча тенісна асоціація (WTA) підвела підсумки виступів спортсменок на WTA Finals-2019 у Шеньчжені, за результатами яких два удари у виконанні Еліни Світоліної потрапили до вісімки кращих ("hot shots").

До топ-8 "hot shots" на Підсумковому турнірі WTA увійшли удари першої “ракетки” України у стартовому матчі проти Кароліни Плішкової та у фінальній зустрічі з Ешлі Барті. Про це повідомляє БТУ.

Відео топ-8 ударів на WTA Finals:

Нагадаємо, перша “ракетка” України Еліна Світоліна цьогоріч дійшла до фіналу на Підсумковому турнірі в Шеньчжені (Китай) і третій рік поспіль завершує сезон у топ-10 світового рейтингу. В оновленому 4 листопада рейтингу WTA, який вважатиметься офіційним рейтингом на кінець сезону, Еліна Світоліна посіла 6 місце.

Також Світоліна 2019 року потрапила до топ-20 рейтингу гравців WTA-туру, які виконали найбільшу кількість подач на виліт (ейсів), і заробила рекордні для себе призові - понад 6 млн доларів.

Фото: instagram/hublot