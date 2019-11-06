Світоліна і Ястремська потрапили до ТОП-20 рейтингу WTA за кількістю ейсів

Перша і друга “ракетки” України Еліна Світоліна і Даяна Ястремська потрапили до топ-20 рейтингу гравців WTA-туру, які виконали найбільшу кількість подач на виліт (ейсів) у сезоні-2019.

За підсумками року на турнірах Жіночої тенісної асоціації (WTA) і Grand Slam Еліна Світоліна посіла в цьому рейтингу 13 місце, Даяна Ястремська — 18-те. Про це повідомляє БТУ.

На рахунку Еліни Світоліної 229 ейсів за 61 матч. На рахунку Даяни Ястремської 195 ейсів за 52 матчі.

Лідером за кількістю ейсів стала друга “ракетка” світу чеська тенісистка Кароліна Плішкова. На її рахунку 488 ейсів у 67 матчах. Друге місце посіла представниця Нідерландів Кікі Бертенс - 457 ейсів у 81 матчі, третє - перша “ракетка” світу австралійка Ешлі Барті (409 ейсів у 64 матчах).

Американська тенісистка Серена Вільямс стала володарем найефективнішої першої подачі - 75% виграшу, а високим відсотком виграшу на другому м'ячі відзначилася Ешлі Барті - більше 51%. Читайте також: Світоліна увійшла до ТОП-5 тенісисток WTA-туру за сумою призових - понад $6 мільйонів

Нагадаємо, перша “ракетка” України Еліна Світоліна, яка цьогоріч дійшла до фіналу на Підсумковому турнірі в Шеньчжені, третій рік поспіль завершує сезон у топ-10 світового рейтингу. В оновленому 4 листопада рейтингу WTA, який вважатиметься офіційним рейтингом на кінець сезону, Еліна Світоліна посіла 6 місце. Друга “ракетка” України Даяна Ястремська завершила сезон-2019 на рекордному для себе 22-му місці.

На фото: Д.Ястремська/Jimmie48 Photography