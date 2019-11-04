Світоліна увійшла до ТОП-5 тенісисток WTA-туру за сумою призових - понад $6 мільйонів

Перша “ракетка” України Еліна Світоліна в сезоні-2019 заробила рекордні для себе призові.

Еліна Світоліна заробила 6 126 335 доларів на турнірах Жіночої тенісної асоціації (WTA) і замкнула топ-5 тенісисток світу за сумою призових. Про це повідомляє “Тенісний портал України”.

Більше Світоліної 2019 року заробили лише переможниці турнірів Grand Slam, які також виступали і на Підсумковому турнірі.

Топ-5 тенісисток світу за сумою призових 2019 року

1. Ешлі Барті - $11 307 587

2. Сімона Халеп - $6 942 442

3. Наомі Осака - $6 788 282

4. Бьянка Андреєску - $6 504 150

5. Еліна Світоліна - $6 126 335

Друга “ракетка” світу чешка Кароліна Плішкова, незважаючи на вихід у півфінал Підсумкового турніру, заробила лише 5 138 077 доларів.

Минулого року Еліна Світоліна заробила 5 213 643 долари, з якими також замкнула топ-5. Загальна сума призових української тенісистки за кар'єру склала 19 234 960 доларів.

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Зазначимо, що Еліна Світоліна вперше з 2012 року не виграла жодного титулу в WTA-турі за сезон. Проте перша “ракетка” України, яка цьогоріч дійшла до фіналу на Підсумковому турнірі в Шеньчжені (Китай), третій рік поспіль завершує сезон у топ-10 світового рейтингу. В оновленому 4 листопада рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), який вважатиметься офіційним рейтингом на кінець сезону, Еліна Світоліна посіла 6 місце.

Фото: Weibo