Світоліна завершує 2019 рік на 6 місці рейтингу WTA
В оновленому 4 листопада рейтингу WTA, який вважатиметься офіційним рейтингом на кінець сезону, Еліна Світоліна посіла 6 місце. Про це повідомляє “Тенісний портал України”.
Минулий рік краща українська тенісистка завершила на 4 місці у світовому рейтингу.
Друга “ракетка” України Даяна Ястремська завершила сезон на рекордному для себе 22-му місці. Одеситка стала третьою тенісисткою в історії України, якій вдалося піднятися вище 23 місця. Крім того, вона повторила рекорд Олени Бондаренко, яка 2007 року завершила сезон на 22-му місці.
Третя “ракетка” України Леся Цуренко, яка не виступала на турнірах через травму з кінця липня, завершила рік на 70-й позиції.
Катерина Козлова - 89-та, а Катаріна Завацька оновила особистий рекорд і вперше піднявася на 110-е місце в рейтингу WTA.