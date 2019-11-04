Світоліна завершує 2019 рік на 6 місці рейтингу WTA

Перша “ракетка” України Еліна Світоліна, яка дійшла до фіналу на Підсумковому турнірі в Шеньчжені, третій рік поспіль завершує сезон в топ-10.

В оновленому 4 листопада рейтингу WTA, який вважатиметься офіційним рейтингом на кінець сезону, Еліна Світоліна посіла 6 місце. Про це повідомляє “Тенісний портал України”.

Минулий рік краща українська тенісистка завершила на 4 місці у світовому рейтингу.

Друга “ракетка” України Даяна Ястремська завершила сезон на рекордному для себе 22-му місці. Одеситка стала третьою тенісисткою в історії України, якій вдалося піднятися вище 23 місця. Крім того, вона повторила рекорд Олени Бондаренко, яка 2007 року завершила сезон на 22-му місці.

Третя “ракетка” України Леся Цуренко, яка не виступала на турнірах через травму з кінця липня, завершила рік на 70-й позиції.

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Катерина Козлова - 89-та, а Катаріна Завацька оновила особистий рекорд і вперше піднявася на 110-е місце в рейтингу WTA.