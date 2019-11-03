Світоліна поступилася Барті у фіналі Підсумкового турніру WTA

Українці Еліні Світоліній не вдалося виграти Підсумковий турнір-2019 Жіночої тенісної асоціації (WTA) у Шеньчжені (Китай).

У фіналі Світоліна поступилася першій "ракетці" світу австралійці Ешлі Барті з рахунком 4:6, 3:6, повідомляє Укрінформ.

Тенісистки провели на корті півтори години.

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Це була шоста очна зустріч суперниць, в якій українка зазнала від австралійки першої поразки.

На груповому етапі змагань перша "ракетка" України перемогла чешку Кароліну Плішкову - 7:6 (14:12), 6:4, румунку Симону Халеп - 7:5, 6:3 і американку Софію Кенін - 7:5, 7:6 (12:10), а у півфіналі пройшла швейцарку Белінду Бенчич - 5:7, 6:3, 4:1 (відмова).

Світоліна вдруге в кар'єрі грала у фіналі Підсумкового турніру. Торік у вирішальному матчі в Сінгапурі Еліна обіграла американку Слоун Стівенс.

У рейтингу WTA Світоліна піднялася на дві позиції і завершує 2019 рік шостою "ракеткою" світу.

Загальний призовий фонд WTA Finals у Шеньчжені становив 14 млн ​​доларів.