Сьогодні Світоліна зіграє проти Барті у фіналі Підсумкового турніру WTA

Початок матчу о 13:30.

Сьогодні в китайському Шеньчжені українська тенісистка Еліна Світоліна зустрінеться у фіналі Підсумкового турніру WTA з першою ракеткою світу Ешлі Барті з Австралії, повідомляє Укрінформ.

У Шеньчжені на груповому етапі перша ракетка України перемогла Кароліну Плішкову, Симону Халеп і Софію Кенін, а в півфіналі впоралася з Беліндою Бенчич.

Ешлі Барті вийшла з групи завдяки двом перемогам над Беліндою Бенчич і Петрою Квітовою. У півфіналі австралійка обіграла Кароліну Плішкову.

Фінальна гра турніру почнеться в Шеньчжені о 13:30 за київським часом.

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Барті і Світоліна зустрічалися п'ять разів, всі матчі виграла українка.

Тенісистка, яка виграє фінальну битву, додасть до заробленого раніше фантастичну суму в $2,325,000, а також 420 очок в рейтинг WTA.

Нагадаємо, це другий поспіль фінал для українки на Підсумковому турнірі WTA. У минулому році у фіналі Підсумкового турніру в Сінгапурі Світоліна обіграла Слоан Стівенс.