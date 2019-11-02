Світоліна рішуче налаштована виграти Підсумковий турнір WTA

У фіналі українка зіграє проти першої ракетки світу Ешлі Барті.

Восьма ракетка світу Еліна Світоліна прокоментувала свій вихід у фінал Підсумкового турніру WTA, повідомляє btu.org.ua.

«Щодо мого виходу в фінал, то до старту змагань я очікувала, що тут будуть дуже важкі матчі. Це останній турнір сезону і завтра у мене буде останній матч в сезоні. Це буде важкий поєдинок, але я залишу всі сили на корті, щоб знову підняти над головою цей трофей чемпіонки», - заявила Світоліна.

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У фіналі Підсумкового турніру-2019 у китайському Шеньчжені Еліна Світоліна зіграє проти австралійки Ешлі Барті. Матч зіграють в неділю, 3 листопада, початок о 13:30 за київським часом.

Нагадаємо, Світоліна другий рік поспіль зіграє у фіналі Підсумкового турніру. Минулого разу у вирішальному матчі українка обіграла американку Слоан Стівенс.