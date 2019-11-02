Світоліна пройшла Бенчич і зіграє у фіналі Підсумкового турніру WTA

Перша "ракетка" України і №8 світу Еліна Світоліної здобула прово виступати у фіналі Підсумкового турніру WTA-2019 у Шеньчжені (Китай) із призовим фондом 14 млн дол.

У суботу, 2 листопада, в 1/2 фіналу суперниця Еліни швейцарка Белінда Бенчич (7) у третьому сеті через травму відмовилася від продовження боротьби. Рахунок на табло був 5:7, 6:3, 4:1 на користь українки, повідомляє Укрінформ.

Раніше Світоліна з трьома перемогами стала першою у Пурпурній групі WTA Finals-2019, не віддавши суперницям жодного сету. Еліна обіграла чешку Кароліну Плішкову (2) - 7:6 (14:12), 6:4, румунку Симону Халеп (5) - 7:5, 6:3 та американку російського походження Софію Кенін (12). Бенчич (2 перемоги) була другою у Червоному квартеті.

В іншому півфіналі сьогодні зустрінуться Ешлі Барті (Австралія, 1) та Плішкова. Поєдинок за титул пройде у неділю, 3 листопада.

Як інформувало агентство, минулого сезону тріумфаторкою Підсумкового турніру WTA, що проходив у Сінгапурі, була Світоліна. Українка тоді виграла усі п'ять матчів - у чешки Петри Квітової, Плішкової і датчанки Каролін Возняцькі (у групі), у Кікі Бертенс з Нідерландів (у півфіналі) та американки Слоун Стівенс (у фіналі).