Світоліна: Я щаслива, що завершила матч з Кенін у двох сетах

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна поділилася емоціями після сьогоднішньої важкої перемоги на Підсумковому турнірі WTA над американкою Софією Кенін - 7:5, 7:6 (12:10).

Українська тенісистка, зокрема, висловила задоволення тим, що поєдинок завершився саме у двох сетах, повідомляє BTU.

"Ще один матч, ще один тайбрейк! Дуже-дуже щаслива, що завершила зустріч у двох сетах. У цьому поєдинку знадобилося багато фізичних зусиль.

Я намагалася фокусуватися на тому, що мені потрібно робити на корті, боротися за кожне очко. Іноді ти не граєш у свій найкращий теніс, оскільки потрібно долати труднощі. Саме це я й намагалася робити, і зрештою за це воздалося. У цілому ж я грала стабільно, намагалася добре рухатися по корту... Що я думаю з приводу завтрашнього півфіналу з Беліндою Бенчич? Це буде ще один важкий матч. Постараюся відпочити і підготуватися до гри", - сказав Еліна.

Як інформувало агентство, зустріч з Кенін ніяк не впливала на становище тенісисток у Пурпурній групі WTA Finals, проте була важливою з точки зору рейтингових очок, а також суми призових (305 тис дол за перемогу).

Раніше Світоліна достроково виграла свою групу, перемігши чешку Кароліну Плішкову (2) - 7:6 (14:12), 6:4 та румунку Симону Халеп (5) - 7:5, 6:3. В 1/2 фіналу WTA Finals-2019 українка зустрінеться зі швейцаркою Беліндою Бенчич (7), яка посіла друге місце у Червоній групі.