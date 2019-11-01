Світоліна перемогла американку Кенін на WTA Finals-2019

Перша "ракетка" України і №8 світу Еліна Світоліної виграла усі три свої матчі в Пурпурній групі Підсумкового турніру WTA у Шеньчжені із призовим фондом 14 млн дол.

У п'ятницю, 1 листопада, Еліна перемогла американку російського походження Софію Кенін (12), яка замінила на турнірі травмовану Б'янку Андреєску з Канади (4). Результат поєдинку - 7:5, 7:6 (12:10), повідомляє Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 2 години 12 хвилин.

Ця зустріч ніяк не впливала на становище тенісисток у Пурпурній групі WTA Finals, однак была важливою з точки зору рейтингових очок, а також суми призових (305 тис дол за перемогу).

Раніше Світоліна достроково виграла свою групу, перемігши чешку Кароліну Плішкову (2) - 7:6 (14:12), 6:4 та румунку Симону Халеп (5) - 7:5, 6:3. В 1/2 фіналу WTA Finals-2019 українка зустрінеться зі швейцаркою Беліндою Бенчич (7), яка посіла друге місце у Червоній групі.

У півфіналах, які мають відбутися 2 листопада, зіграють по дві кращі тенісистки кожної з груп. поєдинок за титул пройде у неділю, 3 листопада.

Як інформувало агентство, минулого сезону переможницею Підсумкового турніру WTA, що проходив у Сінгапурі, стала Світоліна. Українка тоді виграла усі п'ять матчів - у чешки Петри Квітової, Плішкової і датчанки Каролін Возняцькі (у групі), у Кікі Бертенс з Нідерландів (у півфіналі) та американки Слоун Стівенс (у фіналі).