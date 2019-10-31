У півфіналі WTA Finals-2019 Світоліна зіграє зі швейцаркою Бенчич

Визначилася суперниця першої "ракетки" України і №8 світу українки Еліни Світоліної у півфіналі Підсумкового турніру WTA у Шеньчжені із призовим фондом 14 млн дол.

Нею стала швейцарська тенісистка Белінда Бенчич (7), яка посіла друге місце у Червоній групі, повідомляє Укрінформ.

Швейцарка вигравала у сьогоднішньому матчі проти Кікі Бертенс (10) з Нідерландів з рахунком 7:5, 1:0. У цей момент суперниця прийняла рішення відмовитися від продовження боротьби.

Світоліна достроково виграла Пурпурну групу WTA Finals, перемігши чешку Кароліну Плішкову (2) - 7:6 (14:12), 6:4 та румунку Симону Халеп (5) - 7:5, 6:3.

На стадії півфіналів 2 листопада зіграють по дві кращі тенісистки кожної з груп. Фінал пройде у неділю, 3 листопада.

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Як інформувало агентство, минулого сезону переможницею Підсумкового турніру WTA, який проходив у Сінгапурі, стала Світоліна. Українка тоді виграла усі п'ять матчів - у чешки Петри Квітової, Плішкової і датчанки Каролін Возняцкі (у групі), у Кікі Бертенс з Нідерландів (у півфіналі) та американки Слоун Стівенс (у фіналі).