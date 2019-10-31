Суперниця Світоліної знялася з Підсумкового турніру WTA

Канадська тенісистка Бьянка Андреєску не зіграє в п’ятницю проти першої “ракетки” України Еліни Світоліної на Підсумковому турнірі WTA, який триває в Шеньчжені (Китай).

Бьянка Андреєску, яка вчора не змогла дограти матч проти Кароліни Плішкової через травму коліна, відмовилася від подальшої участі на турнірі. Про це повідомляє БТУ.

“Сьогодні Андреєску був зроблений знімок МРТ, результат якого став невтішним для канадки. Замість неї в п'ятницю на корт проти української тенісистки вийде запасна учасниця Софія Кенін”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Еліна Світоліна гарантувала собі вихід до півфіналу WTA Finals-2019 із "Пурпурної групи" з першого місця. Це стало відомо вчора після того, як Б'янка Андреєску (4) з Канади у матчі з чешкою Кароліною Плішковою (2) отримала травму коліна і знялася після стартового сету (3:6).

Таким чином, Світоліна з двома перемогами достроково виграла групу, Андреєску остаточно вибула з боротьби, а Плішкова та румунка Симона Халеп (5) у п'ятницю розіграють другу путівку до півфіналу WTA Finals-2019.

В 1/2 фіналу українка зустрінеться з тенісисткою, яка посяде друге місце у "Червоній групі", де виступають Ешлі Барті (Австралія, 1), Белінда Бенчич (Швейцарія, 7), Кікі Бертенс (Нідерданди, 10) та Петра Квітова з Чехії (6).

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