Світоліна вийшла до півфіналу WTA Finals-2019 з першого місця

Перша "ракетка" України і №8 світового рейтингу Еліна Світоліна гарантувала собі перше місце у Пурпурній групі Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації в Шеньчжені (Китай) із призовим фондом 14 млн дол.

Це стало відомо після того, як Б'янка Андреєску (4) з Канади у матчі з чешкою ​​Кароліною Плішковою (2) отримала травму коліна і знялася після стартового сету (3:6), повідомляє Укрінформ.

Таким чином, Світоліна з двома перемогами достроково виграла групу, Андреєску остаточно вибула з боротьби, а Плішкова та румунка Симона Халеп (5) у п'ятницю розіграють другу путівку до півфіналу WTA Finals-2019.

В 1/2 фіналу українка зустрінеться з тенісисткою, яка посяде друге місце у Червоній групі, де виступають Ешлі Барті (Австралія, 1) Белінда Бенчич (Швейцарія, 7). Кікі Бертенс (Нідерданди, 10) та Петра Квітова з Чехії (6).

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Як інформувало агентство, на Підсумковому турнірі WTA-2019 Світоліна перемогла Плішкову - 7:6 (14:12), 6:4 та Халеп - 7:5, 6:3.