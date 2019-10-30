Світоліна перемогла Халеп і зіграє у півфіналі Підсумкового турніру WTA

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна виграла свій другий матч Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації у Шеньчжені (Китай) і вийшла до 1/2 фіналу змагань.

Восьма тенісистка рейтингу WTA перемогла Симону Халеп з Румунії (5) - 7:5, 6:3, повідомляє Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 40 хвилин.

У Пурпурній групі WTA Finals також виступають Б'янка Андреєску (Канада, 4) та Кароліна Плішкова з Чехії (2), які також зіграють сьогодні. Становище учасниць на цю годину: Світоліна - 2 перемоги, Халеп -1, Андреєску - 0, Плішкова - 0.

У стартовій грі українка перемогла Плішкову з рахунком 7:6 (14:12), 6:4, а заключний матч у групі з Андреєску має провести 1 листопада.

У Червоному квартеті на цю годину по одній перемозі здобули Кікі Бертенс (Нідерданди, 10), Ешлі Барті (Австралія, 1) та Белінда Бенчич (Швейцарія, 7). Чешка Петра Квітова (6) очок не має.

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На стадії півфіналів 2 листопада зіграють по дві кращі тенісистки кожної з груп. Фінал пройде у неділю, 3 листопада.

Призовий фонд змагань - 14 млн долл.

Як інформувало агентство, минулого сезону переможницею Підсумкового турніру WTA, який проходив у Сінгапурі, стала Світоліна. Українка тоді виграла усі п'ять матчів - у Квітової, Плішкової і датчанки Каролін Возняцькі (у групі), Кікі Бертенс з Нідерландів (у півфіналі) та американки Слоун Стівенс (у фіналі).