Світоліна стала автором найкращого удару дня на WTA Finals

Один із ударів першої “ракетки” України Еліни Світоліної в матчі WTA Finals проти Кароліни Плішкової став найкращим ударом ігрового дня на змаганнях у Шеньчжені.

Поєдинок Світоліна — Плішкова відбувся вчора і завершився з рахунком 7:6 (14:12), 6:4. Як повідомлялося, Світоліна в цьому поєдинку також провела найтриваліший в історії WTA Finals тайбрейк (14:12). Читайте також: Світоліна і Плішкова провели найдовший тайбрейк в історії WTA Finals Наступний матч восьма "ракетка" світу українська тенісистка Еліна Світоліна, яка виступає на Підсумковому турнірі WTA у Пурпурній групі, зіграє 30 жовтня проти Б'янки Андреєску (Канада, 4). Фото: Weibo