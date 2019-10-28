Світоліна і Плішкова провели найдовший тайбрейк в історії WTA Finals

Світоліна і Плішкова провели найдовший тайбрейк в історії WTA Finals

Укрінформ
Перша "ракетка" України Еліна Світоліна відзначилася новим рекордом на Підсумковому турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA Finals).

Сьогодні в Шеньчжені (Китай) Еліна Світоліна перемогла Кароліну Плішкову з Чехії з рахунком 7:6 (14:12), 6:4. Тайбрейк 14:12 у першій партії став найтривалішим в історії WTA Finals. Про це повідомляє Ua-football.

Раніше рекордними в історії Підсумкового турніру були три тайбрейки, в яких було зіграно по 24 очки: 1984 року Гелена Сукова з рахунком 13:11 обіграла Джо Дьюрі, 1996-го Штеффі Граф - Ліндсей Девенпорт, а 2012-го Вікторія Азаренко - Анжелік Кербер.

"Це був, ймовірно, один із найтриваліших тайбрейків (14:12), який я зіграла у своїй кар'єрі. Я просто намагалася грати очко за очком. Я навіть не думала особливо про те, що потрібно вигравати, просто намагалася грати в свій теніс. Напевно, він все-таки трохи затягнувся", - передає слова Світоліної БТУ.

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Як повідомлялося, Еліна Світоліна і Кароліна Плішкова на Підсумковому турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) Shiseido WTA Finals Shenzhen виступають у Пурпурній групі разом із Б'янкою Андреєску (Канада, 4) та Симоною Халеп (Румунія, 5).

Наступний матч восьма "ракетка" світу українська тенісистка Еліна Світоліна проведе 30 жовтня проти Андреєску. 

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