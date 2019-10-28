Світоліна перемогла Плішкову на Підсумковому турнірі WTA

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна з перемоги розпочала у понеділок Підсумковій турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA) Shiseido WTA Finals Shenzhen у Шеньчжені (Китай).

Восьма тенісистка рейтингу WTA обіграла Кароліну Плішкову з Чехії, яка є другою у світі - 7:6 (14:12), 6:4, повідомляє Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 55 хвилин.

Світоліна та Плішкова виступають у Пурпурній групі WTA Finals разом із Б'янкою Андреєску (Канада, 4) та Симоною Халеп (Румунія, 5).

Наступний матч українка проведе 30 жовтня проти Андреєску.

Червону групу склали Ешлі Барті (Австралія, 1), Наомі Осака (Японія, 3), Петра Квітова (Чехія, 6) та Белінда Бенчич (Швейцарія, 7). Тут вже по одній перемозі мають Барті та Осака.

На стадії півфіналів 2 листопада зіграють по дві кращі тенісистки кожної з груп. Фінал пройде у неділю, 3 листопада.

Як інформувало агентство, минулого сезону переможницею Підсумкового турніру WTA, який проходив у Сінгапурі, стала Світоліна. Українка виграла усі п'ять матчів - у Квітової, Плішкової і датчанки Каролін Возняцькі (у групі), Кікі Бертенс з Нідерландів (у півфіналі) та американки Слоун Стівенс (у фіналі).