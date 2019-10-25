Світоліна зіграє у групі з Плішковою, Андреєску і Халеп на WTA Finals

У п'ятницю, 25 жовтня, відбулося жеребкування Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Shiseido WTA Finals Shenzhen, який стартує 27 жовтня у Шеньчжені (Китай).

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна (№8 WTA) потрапила до Пурпурної групи разом з Кароліною Плішковою (Чехія, 2), Б'янкою Андреєску (Канада, 4) та Симоною Халеп (Румунія, 5), повідомляє офіційний сайт асоціації.

Червону групу склали Ешлі Барті (Австралія, 1), Наомі Осака (Японія, 3), Петра Квітова (Чехія, 6) та Белінда Бенчич (Швейцарія, 7).

Поєдинки групового етапу триватимуть шість днів, півфінали відбудуться у суботу, 2 листопада, а фінал - у неділю, 3 листопада.

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Як інформувало агентство, минулого року переможницею Підсумкового турніру WTA, який проходив у Сінгапурі, стала Світоліна. Українка виграла усі п'ять матчів - у Квітової, Плішкової і датчанки Каролін Возняцькі (у групі), Кікі Бертенс з Нідерландів (у півфіналі) та американки Слоун Стівенс (у фіналі).