У Європі підтвердили вісім випадків зараження коронавірусом

Станом на сьогодні в країнах ЄС зафіксовано 8 випадків зараження коронавірусом. При цьому Євросоюз вживає всіх необхідних заходів для запобігання поширенню хвороби в Європі.

Про це у середу під час пресконференції у Брюсселі заявила Єврокомісар з питань охорони здоров’я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес (Stella KYRIAKIDES), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На цей час ми маємо вісім підтверджених лабораторним шляхом випадків захворювання, викликаного коронавірусом, у Європі – чотири у Франції і чотири у Німеччині. Я перебуваю в постійному контакті з міністрами з охорони здоров’я обох країн і отримала запевнення, що всі необхідні заходи здійснюються, щоб стримати вірус. Я також увійшла в контакт із Хорватським головуванням і підтримала ідею скликання надзвичайної зустрічі Ради міністрів ЄС з питань охорони здоров’я щонайшвидше», - сказала Єврокомісар.

Вона зауважила, що всі вісім осіб, у яких підтверджено захворювання, викликане коронавірусом, проходять лікування у спеціалізованих медичних закладах з протидії інфекційним захворюванням у Франції та Німеччині. Водночас, тривають інтенсивні заходи з відслідковування можливих контактів цих осіб, вживається профілактичних заходів щодо персон, з якими носії вірусу були в контакті.

За оцінкою Єврокомісара, ситуація із поширенням хвороби є складною і постійно розвивається. При цьому Китай надав європейським службам докладну інформацію щодо спалаху хвороби та відповідні епідемічні дані.

«Все ще існує невизначеність щодо джерела цієї інфекції, а також щодо того, наскільки небезпечною та патогенною вона є. На сьогодні не існує специфічних ліків або спеціальних заходів лікування цієї хвороби. Глибше пізнання її природи допоможе краще зрозуміти, як долати захворювання, які запобіжні заходи мають вживатися для його нерозповсюдження, а також як здійснювати роз’яснювальну роботу та комунікацію з громадськістю», - зауважила Кіріакідес.

Єврокомісар підкреслила, що протиепідемічні заходи належать, передусім, до національної компетенції країн ЄС. Водночас, Єврокомісія має намір координувати такі зусилля для організації в рамках усього ЄС відповіді на загрозу поширення хвороби. Від початку спалаху ЄС активував Центр із запобігання хворобам і контролю, який здійснює оцінку існуючих ризиків.

«Ми працюємо в усьому спектрі агентств та служб Єврокомісії, а також у взаємодії з Європейською Радою та Європейською службою зовнішніх дій, щоб бути готовими до можливого розширення меж цього вірусу в ЄС», - наголосила вона.

За словами Єврокомісара, європейські та національні авіаційні органи отримали детальні інструкції, як виявляти та до яких дій вдаватися у разі виявлення випадків захворювання на міжнародних авіарейсах. Такі ж інструкції отримали всі країни-члени для організації контролю на пунктах в’їзду до ЄС. Якщо ситуація погіршуватиметься, Євросоюз може задіяти додаткове фінансування для організації запобіжних заходів та використати можливості служб ЄС із цивільного захисту.

«У площині науки – наші центри суперкомп’ютерів перебувають у готовності для обробки даних щодо наслідків цієї хвороби та моделювання еволюції коронавірусу. Це допоможе дослідникам у роботі з розробки вакцини проти вірусу», - сказала Єврокомісар.

Вона висловила переконання, що з наукової, медичної та організаційної точок зору Євросоюз готовий до ймовірного наступу хвороби і може надати всю необхідну допомогу й підтримку у боротьбі з коронавірусом третім країнам, які цього потребуватимуть.

Водночас, за словами Кіріакідес, у боротьбі з цим вірусом особливої ваги та значення набуває міжнародна співпраця у глобальному вимірі.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини.

За даними МОЗ України, станом на 29 січня 2020 року у світі зареєстровано 6 057 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, 132 з них летальні. Окрім Китаю, захворювання зафіксовано у 15 країнах світу.

Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.