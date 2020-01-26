Качинський закликав Росію заплатити Польщі репарації за Другу світову

Лідер керівної польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качиньський заявив, що Росія і Німеччина повинна заплатити Польщі репарації за Другу світову війну.

Качинський не назвав суму можливих репараційних вимог до оголошення результатів роботи спеціальної комісії, зазначає DW.

При цьому він висловив сумнів, що за життя нинішнього покоління Москва визнає свою відповідальність, в тому числі й за "знищення економіки Польщі, доріг, заводів, історичних будівель і культурних цінностей". Але, наголосив Качинський, "наші вимоги не мають терміну давності" і "Росія повинна платити".

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Глава PiS також звинуватив російського президента у бажанні переписати історію, переключити увагу на Польщу, щоб замаскувати роль його країни "на початку Другої світової війни та її наслідки".

За словами Качиньського, світ знає правду.

"Це був сталінський Радянський Союз, який 17 вересня 1939 року накинувся на Польщу. Це були радянські солдати та кати НКВС, які вбили в 1940 році в Катині та інших місцях, сотні тисяч польських офіцерів. Але поляки як жертви, а росіяни як злочинці – така роль Путіну не подобається", - зазначив політик.

Як повідомляв Укрінформ, з кінця грудня між Росією та Польщею розгорнулося протистояння у публічній площині з історичних питань. Президент Росії Володимир Путін та інші російські чиновники високого рівня кілька разів підкреслили, що СРСР не розпочав разом із Гітлером Другу світову війну нападом на Польщу. У Кремлі наголошували, що, навпаки, Польща була агресором, окупувавши частину Чехословаччини після Мюнхенської угоди 1938 року. Саме ця угода, на переконання Путіна, а не пакт Молотова-Ріббентропа, і стала причиною війни. Також Москва переконувала, що Червона армія не окупувала Польщу в 1939 році, а просто ввела свої війська на територію, де влада вже не контролювала ситуацію.

У Польщі засудили ці висловлювання, назвавши їх пропагандою сталінської епохи, та викликали через це до МЗС посла Росії в Польщі. У Польщі наголошують, що дії Червоної армії на початку війни були агресією проти незалежної держави, а визволення з-під німецької окупації принесло подальше комуністичне поневолення.

Фото: STANISLAW KOWALCZUK /East News