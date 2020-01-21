Польща закликає Путіна не використовувати тему Голокосту у “політичних іграх”

МЗС Польщі закликало президента Росії Володимира Путіна не використовувати тему Голокосту для “політичних ігор” в рамках своєї участі у відзначенні 75-річчя визволення концтабору Освенцим в Єрусалимі 23 січня.

На цьому під час брифінгу для ЗМІ заявив у вівторок заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вел Сеньк, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Закликаємо президента Російської Федерації не використовувати пам’ять про жертви Голокосту для політичних ігор”,- заявив Шинковський вел Сеньк.

Водночас він підкреслив, що президент Польщі Анджей Дуда припускає, що Путін використає подію в Єрусалимі в інтересах нинішньої агресивної політики Росії проти Польщі.

“Напевно, це дасть Путіну можливість здійснювати подальші спроби переконувати у власній версії історії, причинах і перебігу Другої світової війни і легітимізуватиме дії Росії на міжнародній арені”,- зазначив заступник глави польської дипломатії.

Він підкреслив, що Дуда відмовився їхати до Єрусалиму, оскільки не хотів слухати зневажливі висловлювання на адресу Польщі без можливості відреагувати на неї своїм виступом.

Шинковський вел Сеньк також повідомив, що МЗС Польщі звернулося з дипломатичною нотою до посольств країн, які розташовані у Варшаві, в яких нагадує про заклики польського уряду в екзилі у роки Другої світової війни звернути увагу на злочини, які скоювалися у цей час.

Як повідомляв Укрінформ, з кінця грудня між Росією та Польщею розгорнулося протистояння у публічній площині з історичних питань. Президент Росії Володимир Путін та інші російські чиновники високого рівня кілька разів підкреслили, що СРСР не розпочав разом із Гітлером Другу світову війну нападом на Польщу. У Кремлі наголошували, що, навпаки, Польща була агресором, окупувавши частину Чехословаччини після Мюнхенської угоди 1938 року. Саме ця угода, на переконання Путіна, а не пакт Молотова-Ріббентропа, і стала причиною війни. Також Москва переконувала, що Червона армія не окупувала Польщу в 1939 році, а просто ввела свої війська на територію, де влада вже не контролювала ситуацію.

У Польщі засудили ці висловлювання, назвавши їх пропагандою сталінської епохи, та викликали через це до МЗС посла Росії в Польщі. У Польщі наголошують, що дії Червоної армії на початку війни були агресією проти незалежної держави, а визволення з-під німецької окупації принесло подальше комуністичне поневолення.

Фото: Lukas Plewnia / flickr.com