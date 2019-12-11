Примирення економіки з планетою: Єврокомісія ухвалила "Зелену угоду"

Європейська Комісія під час засідання Колегії у середу ухвалила "Зелену угоду" - пакет заходів, спрямованих на модернізацію економіки та соціальної сфери відповідно до мети перетворення Європи у "кліматично дружній" континент до 2050 року.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка під час процедури затвердження на посаді взяла зобов’язання розробити європейську "Зелену угоду" протягом перших 100 днів у кабінеті, представила сьогодні цей документ журналістам під час брифінгу в Єврокомісії та під час пленарного засідання Європарламенту у Брюсселі, яке було скликано з цього приводу.

"Європейська "Зелена угода", з одного боку, є нашим баченням кліматично-нейтрального континенту до 2050 року, а з іншого – дуже конкретною дорожньою картою досягнення цієї мети. Це "50 дій до 2050 року". Наша мета – примирити економіку з нашою планетою, знайти баланс між шляхом, яким ми виробляємо і споживаємо, з ресурсами нашої планети, і примусити такий підхід працювати для нашого народу", - наголосила президент Єврокомісії.

Вона зауважила, що європейська "Зелена угода", з одного боку, має на меті скорочення шкідливих викидів, а з іншого – піклується про створення нових робочих місць та розвиток інновацій.

"Я переконана, що попередня модель зростання, яка мала за основу використання звичайних видів пального та забруднення (довкілля), є вже застарілою. Європейська "зелена угода" - це наша нова стратегія зростання. Це стратегія росту, яка повертає назад більше, ніж забирає. Ми дійсно хочемо змінити ситуацію, ми хочемо бути на передових позиціях у створенні дружньої до клімату промисловості, у розвитку екологічних технологій та "зеленого" фінансування", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

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Вона окремо наголосила, що ніхто не має залишитися позаду, і перехід до нової економічної моделі або буде працювати для всіх, або не відбудеться взагалі. З огляду на це, важливою складовою європейської "Зеленої угоди" є справедливий перехідний механізм. Єврокомісія має амбітні плани мобілізувати 100 мільярдів євро, які будуть спрямовані на підтримку найбільш вразливих регіонів та секторів європейської економіки.

"Європейська "Зелена угода" є широкою дорожньою картою. Ми піклуємося про біологічне розмаїття, про ліси, про сільське господарство, про харчову промисловість, про створення "зелених" міст і "циркулярної" економіки. У нас ще не має всіх відповідей. Сьогодні лише початок нашої подорожі. Але для Європи це момент можливо порівняти із моментом першої висадки людині на Місяці", - зауважила Президент Єврокомісії.

Вона наголосила, що європейська "Зелена угода" є запрошенням для всіх до участі.

"Наші громадяни змінюють стиль власного життя для того, щоб захистити клімат і планету. Тож "Зелена угода" говорить, що Європа стоїть на їхньому боці. "Зелена угода" – це те, чим ми зобов’язані перед нашими дітьми. Тому що ми не є володарями цієї планети, ми лише на певний час маємо відповідальність перед нею, і зараз прийшов час діяти", - підкреслила Урсула фон дер Ляєн.