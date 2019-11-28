Європарламент оголосив надзвичайний кліматичний стан

Європарламент під час пленарного засідання у Страсбурзі прийняв дві резолюції, які оголошують надзвичайний стан у сфері збереження клімату й охорони довкілля та підтверджують намір ЄС досягти "кліматичної нейтральності" до 2050 року.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європарламенту.

"Напередодні Конференції ООН з кліматичних змін у Мадриді 2-13 грудня (англ. - COP25), Європейський парламент у четвер ухвалив резолюцію, яка оголошує кліматичний та природоохоронний надзвичайний стан в Європі та по усьому світу. Депутати також доручили Європейській Комісії забезпечити повне узгодження усіх відповідних законодавчих та бюджетних пропозицій завданнями, що пов’язані із зусиллями по обмеженню глобального потепління показником нижче 1.5 °C", - йдеться у документі.

Окремою резолюцією Європарламент закликав ЄС представити стратегію досягнення кліматичної нейтральності щонайшвидше, найпізніше – до 2050 року, для її включення у Конвенцію ООН з кліматичних змін. Депутати також закликали нового президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн включити ціль щодо скорочення викидів двоокису вуглецю на 55% до 2030 року до положень так званої Європейської Зеленої Угоди.

Євродепутати наголосили на необхідності привести у відповідність із зазначеними цілями щодо скорочення шкідливих викидів в атмосферу таких ключових секторів європейської економіки, як морські та авіаційні перевезення.

Європарламентарії наголосили, що країни ЄС мають, принаймні, подвоїти власні внески у міжнародний Зелений кліматичний фонд (Green Climate Fund). На сьогодні країни-члени ЄС вже є найбільшими постачальниками бюджетних витрат на кліматичні цілі, тож бюджет ЄС має повною мірою відповідати його міжнародним зобов’язанням у цій сфері.

Депутати також зауважили, що внески розвинутих країн не досягли колективно погодженої цілі у 100 мільярдів доларів США на рік до 2020 року.

Ще одним важливим положенням документу є заклик до всіх країн ЄС негайно виключити всі прямі та непрямі субсидії у сфері використання звичайних вуглецевих видів пального до 2020 року.

Резолюція Європейського парламенту, яка оголошує кліматичну та природоохоронну надзвичайну ситуацію, була прийнята більшістю голосів: 429 – "за", 225 – "проти", 19 – утрималися. Окрема резолюція до Конференції ООН з кліматичних змін у Мадриді, яка доручає ЄС представити стратегію досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року, також прийнята більшістю голосів – 430 – "за", 190 – "проти", 34 – утрималися.